Как кружок для детей с особенностями в Ижевске вырос до театра кукол
5 ноября, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) руководитель инклюзивного театра кукол «Надежда» Анна Серебрякова рассказала о личной истории, как создавался театр и кто может ходить заниматься.
А также Анна рассказала, как кружок для детей с особенностями вырос до театра кукол. При этом в эфире прозвучали отзывы от родителей, которые водят особенных деток на занятия.
Руководитель инклюзивного театра "Надежда" Анна Серебрякова о том, как кружок для детей с особенностями вырос до настоящего театра кукол
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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