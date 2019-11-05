Как кружок для детей с особенностями в Ижевске вырос до театра кукол

СЕГОДНЯ 16:55 2019-11-05T16:55:21+03:00

Об этом рассказала руководитель театра

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5 ноября, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) руководитель инклюзивного театра кукол «Надежда» Анна Серебрякова рассказала о личной истории, как создавался театр и кто может ходить заниматься.

А также Анна рассказала, как кружок для детей с особенностями вырос до театра кукол. При этом в эфире прозвучали отзывы от родителей, которые водят особенных деток на занятия.

Руководитель инклюзивного театра "Надежда" Анна Серебрякова о том, как кружок для детей с особенностями вырос до настоящего театра кукол 00:00 00:00

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU