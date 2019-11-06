2019-11-06T06:19:39+03:00
Общество

Новые дорожные знаки появятся в Ижевске

Они касаются правил парковки в городе
Дмитрий Бикин
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске установят новые парковочные знаки. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска. Так, возле ижевского монтажного техникума появятся знаки «парковка» и «инвалиды». Их установкой будет заниматься «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска».

- На парковке вдоль АО «Бизнес-центр «Пушкинский» появятся знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Время действия» (с 23.00 до 06.00), - говорится в сообщении.

Деньги на установку знаков выделит сам бизнес-центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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