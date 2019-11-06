Новые дорожные знаки появятся в Ижевске
В Ижевске установят новые парковочные знаки. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска. Так, возле ижевского монтажного техникума появятся знаки «парковка» и «инвалиды». Их установкой будет заниматься «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска».
- На парковке вдоль АО «Бизнес-центр «Пушкинский» появятся знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Время действия» (с 23.00 до 06.00), - говорится в сообщении.
Деньги на установку знаков выделит сам бизнес-центр.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Ижевчанка, которая не платила алименты дочери, получила реальный срок в колонии
Житель Удмуртии убил знакомого из-за ревности
У уроженца одной из стран ближнего зарубежья в Удмуртии изъяли наркотики
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»