Новые дорожные знаки появятся в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:19 2019-11-06T06:19:39+03:00

Они касаются правил парковки в городе

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В Ижевске установят новые парковочные знаки. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска. Так, возле ижевского монтажного техникума появятся знаки «парковка» и «инвалиды». Их установкой будет заниматься «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска».

- На парковке вдоль АО «Бизнес-центр «Пушкинский» появятся знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Время действия» (с 23.00 до 06.00), - говорится в сообщении.

Деньги на установку знаков выделит сам бизнес-центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU