Количество заболевших ОРВИ людей в Удмуртии снижается

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-06T08:07:28+03:00

Вакцины против гриппа уже поставили больше 470 тысяч жителей

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За последнюю неделю количество людей, обратившихся к врачу с ОРВИ в Удмуртии, снизилось на 7.4%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии. Это 8005 человек, 6060 из которых – дети.

- По результатам лабораторных исследований проб биологического материала от больных респираторными инфекциями были выявлены вирусы негриппозной этиологии, - сообщили в ведомстве.

По состоянию на 3 ноября вакцины против гриппа получили 473,3 тыс. жителей Удмуртии, в том числе 178 тыс. детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU