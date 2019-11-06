2019-11-06T08:53:25+03:00
Общество

После капитального ремонта крыши в Ижевске открылись детский сад и школа

На данный момент завершены работы уже в 25 детских садах города
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: страница Олега БекмеметьеваФото: страница Олега Бекмеметьева
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В Ижевске после капительного ремонта открылись детский сад №248 и школа №5. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В первом корпусе детского сада №248 обновлена кровля, заменены окна, проведен косметический ремонт в группах и отремонтирована проводка и пожарная сигнализация. В школе №5 также отремонтирована кровля, выполнен косметический ремонт четвертого этажа, заменили двери, - сообщает пресс-служба.

На данный момент в рамках проекта «Большой ремонт» завершены работы в четырех школах и 25 детских садах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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