После капитального ремонта крыши в Ижевске открылись детский сад и школа
В Ижевске после капительного ремонта открылись детский сад №248 и школа №5. Об этом сообщает пресс-служба города.
- В первом корпусе детского сада №248 обновлена кровля, заменены окна, проведен косметический ремонт в группах и отремонтирована проводка и пожарная сигнализация. В школе №5 также отремонтирована кровля, выполнен косметический ремонт четвертого этажа, заменили двери, - сообщает пресс-служба.
На данный момент в рамках проекта «Большой ремонт» завершены работы в четырех школах и 25 детских садах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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