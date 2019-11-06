2019-11-06T09:32:24+03:00
Общество

На дорогах Казани заметили странную машину из Удмуртии

Водитель «Ауди» вел себя неадекватно
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В Казани участники движения заметили странную машину с номерами Удмуртии. Водитель то разгонялся, то резко тормозил. Об этом сообщили в соцсетях.

Езда водителя «Ауди» попала на видео, которое выложили в соцсетях.

- Даже если с машиной проблема, либо плохо стало зачем продолжать движение ? Остановись. Последствия могли бы быть.

- В салоне там дерутся по ходу.

- Учится ездить, наверное

- Стиль пьяного мастера, - пишут в пабликах Казани.

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Неадекватный водитель из Удмуртии на дорогах Казани.Видео: vk.com/kazanushka

ИСТОЧНИК KP.RU

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