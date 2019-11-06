На дорогах Казани заметили странную машину из Удмуртии
В Казани участники движения заметили странную машину с номерами Удмуртии. Водитель то разгонялся, то резко тормозил. Об этом сообщили в соцсетях.
Езда водителя «Ауди» попала на видео, которое выложили в соцсетях.
- Даже если с машиной проблема, либо плохо стало зачем продолжать движение ? Остановись. Последствия могли бы быть.
- В салоне там дерутся по ходу.
- Учится ездить, наверное
- Стиль пьяного мастера, - пишут в пабликах Казани.
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Неадекватный водитель из Удмуртии на дорогах Казани.Видео: vk.com/kazanushka
ИСТОЧНИК KP.RU
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