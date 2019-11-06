На перекрестке улиц Бородина и Свободы в Ижевске произошел порыв водопровода
В Ижевске на перекрестке улиц Бородина и Свободы произошел порыв водопровода. Об этом сообщает пресс-служба города.
- 6 ноября в 04:35 в Ижводоканал поступило сообщение о выходе воды на поверхность на указанном участке. Произошло повреждение чугунного водопровода диаметром 300 мм, в 07:25 холодную воду отключили у жителей, бригада приступила к раскопкам аварийного участка, - сообщает пресс-служба.
На данный момент движение транспорта перекрыто от перекрестка улиц Бородина и Свободы до улицы Красногеройская. Потребителей переключат на другую ветку сетей водоснабжения.
Работы планируют завершить к 17:00 6 ноября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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