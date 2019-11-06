2019-11-06T12:52:52+03:00
Общество

Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Удмуртии

Из-за схода вагонов движение не прерывалось
Дарья ПОРСЕВАБОБРОВ Игорь
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии сошли с рельсов два вагона грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Ижевского региона ГЖД.

- В 22:07 по Московскому времени на станции Карамбай произошел сход двух вагонов грузового поезда. В результате схода габарит пути не нарушен. Пострадавших нет. Экологической угрозы нет. Движение по станции не прерывалось, - сообщает пресс-служба.

В 06:06 по московскому времени движение по станции осуществляется в штатном режиме. Задержки поездов составили от 8 до 30 минут. На данный момент все поезда следуют по расписанию.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- За пять дней у жителей Удмуртии похитили более 4,5 млн рублей.

- На перекрестке улиц Бородина и Свободы в Ижевске произошел порыв водопровода. На каком участке нельзя проехать и когда планируют завершить работы.

- Командир студенческих отрядов Удмуртии принял участие во встрече с президентом России.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Кофейный фильм и мастер-класс, как понять вкус кофе»: в Ижевске пройдет кофейный чемпионат
Алина Загитова рассказала об участии в шоу Татьяны Навки
Жительница Удмуртии из-за ревности подожгла одежду сожителя
За пять дней ноября у жителей Удмуртии было похищено 4,5 млн рублей
На перекрестке улиц Бородина и Свободы в Ижевске произошел порыв водопровода
Командир студенческих отрядов Удмуртии принял участие во встрече с президентом России
На дорогах Казани заметили странную машину из Удмуртии
После капитального ремонта крыши в Ижевске открылись детский сад и школа
Количество заболевших ОРВИ людей в Удмуртии снижается
Контракты с недобросовестными подрядчиками в Удмуртии будут расторгать за срыв графиков
Женщину из Удмуртии осудили на 3 года колонии за убийство мужа-тирана
Новые дорожные знаки появятся в Ижевске
Как кружок для детей с особенностями в Ижевске вырос до театра кукол
«Календарь здоровья»: что обязательно нужно сделать ижевчанам в ноябре для хорошего самочувствия
Ижевчанка, которая не платила алименты дочери, получила реальный срок в колонии
На «Бирже Tele2» торгуют миллионы абонентов
«Галкин – гастролер»: Максим Галкин перед выступлением в Ижевске записал видео
«Надо сбросить три килограмма»: Загитова рассказала о возможности исполнения четверных прыжков