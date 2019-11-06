Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Удмуртии
В Удмуртии сошли с рельсов два вагона грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Ижевского региона ГЖД.
- В 22:07 по Московскому времени на станции Карамбай произошел сход двух вагонов грузового поезда. В результате схода габарит пути не нарушен. Пострадавших нет. Экологической угрозы нет. Движение по станции не прерывалось, - сообщает пресс-служба.
В 06:06 по московскому времени движение по станции осуществляется в штатном режиме. Задержки поездов составили от 8 до 30 минут. На данный момент все поезда следуют по расписанию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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