Жительница Удмуртии из-за ревности подожгла одежду сожителя

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-06T12:06:31+03:00

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В Удмуртии 19-летняя жительница Камбарского района подозревается в поджоге. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По версии следствия, подозреваемая жила в Сарапуле в арендованной квартире вместе с сожителем и малолетним ребенком. Вечером девушка из ревности подожгла одежду сожителя, сняла это на видео и отправила ему, а сама с ребенком ушла из квартиры, - сообщает ведомство.

Возгорание потушили соседи. Возбуждено уголовное дело, теперь девушке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU