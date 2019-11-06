Жительница Удмуртии из-за ревности подожгла одежду сожителя
В Удмуртии 19-летняя жительница Камбарского района подозревается в поджоге. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- По версии следствия, подозреваемая жила в Сарапуле в арендованной квартире вместе с сожителем и малолетним ребенком. Вечером девушка из ревности подожгла одежду сожителя, сняла это на видео и отправила ему, а сама с ребенком ушла из квартиры, - сообщает ведомство.
Возгорание потушили соседи. Возбуждено уголовное дело, теперь девушке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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