Из-за схода вагонов с рельсов Удмуртской транспортной прокуратурой организована проверка
В Удмуртии транспортной прокуратурой организована проверка в связи со сходом двух вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- На путях общего пользования в районе станции Карамбай ГЖД сошли две цистерны в составе грузового поезда из 79 вагонов. В результате произошедшего поврежден стрелочный перевод и цистерны, - сообщает пресс-служба.
Происшествие повлекло задержку четырех пассажирских поездов на 20 минут, и на 22 минуты одного пригородного поезда.
В связи с этим Удмуртской прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по результатам которой будет решен вопрос о необходимых мерах реагирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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