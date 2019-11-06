2019-11-06T15:14:47+03:00
Общество

Из-за схода вагонов с рельсов Удмуртской транспортной прокуратурой организована проверка

Вагоны сошли 5 ноября поздно вечером
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратурыФото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры
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В Удмуртии транспортной прокуратурой организована проверка в связи со сходом двух вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- На путях общего пользования в районе станции Карамбай ГЖД сошли две цистерны в составе грузового поезда из 79 вагонов. В результате произошедшего поврежден стрелочный перевод и цистерны, - сообщает пресс-служба.

Происшествие повлекло задержку четырех пассажирских поездов на 20 минут, и на 22 минуты одного пригородного поезда.

В связи с этим Удмуртской прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по результатам которой будет решен вопрос о необходимых мерах реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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