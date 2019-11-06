Что делать ижевчанам, которые не успели перейти на цифровое телевидение

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-06T17:23:49+03:00

А так же, как отразится на пользователях закон о суверенном интернете

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6 ноября, в среду, в гостях на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртии Сергей Тульчинский.

Гость рассказал, что делать и куда звонить, если вдруг вы остались без цифрового телевидения. Также обсудили, как отразится на пользователях закон о суверенном интернете и какие интеллектуальные технологии появятся в Ижевске в рамках проекта «умный город».

Директор филиала ПАО "Ростелеком" в Удмуртии Сергей Тульчинский: "Наш подход к работе – надежность цифровых сервисов, гибкость и эмпатия по отношению к клиентам" 00:00 00:00

Полную запись эфира можно послушать на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU