2019-11-07T09:56:07+03:00
Общество

Очередную «наливайку» закрыли в Ижевске

Проверку проводила прокуратура республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске закрыли очередную «наливайку», где продавали алкоголь ночью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В ходе проверки выявлен факт продажи алкоголя ночью в помещении по адресу улица Пушкинская с вывеской «Разливное 24 часа». При этом помещение не имело признаков предприятия общественного питания, - сообщает ведомство.

По выявленным нарушениям прокуратурой направлено в суд исковое заявление о запрете продажи алкоголя ночью. В ходе рассмотрения дела, установлено, что деятельность предпринимателя прекращена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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