2019-11-07T11:18:52+03:00
Происшествия

18-летний ижевчанин, который читал личные переписки и продавал аккаунты, заплатит штраф

Молодой человек полностью признал свою вину
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске суд назначил штраф молодому человеку, который нарушил тайну переписки граждан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Установлено, что с 2018 по 2019 годы ижевчанин в помещении одного из ресторанов быстрого питания с помощью интернета взламывал страницы пользователей в соцсетях и читал их переписки. Затем злоумышленник копировал логин и пароль от страниц и продавал их в интернете, - сообщает ведомство.

Молодой человек полностью признал свою вину, возместил причиненный ущерб потерпевшим. С учетом того, что он впервые совершил преступление, суд назначил ему штраф в размере 12 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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