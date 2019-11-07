Пенсионер в Ижевске сбил женщину с 6-летней девочкой
В Ижевске 6 ноября по улице Орджоникидзе водитель сбил женщину с 6-летней девочкой. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 75-летний водитель машины «Лада Калина» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 55-летнюю женщину с 6-летней девочкой, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пешеходы получили травмы, их отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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