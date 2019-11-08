2019-11-08T06:27:27+03:00
Происшествия

Ижевчанина подозревают в разбойном нападении на знакомого

Он не возвращал долг и требовал больше денег
Анастасия Захарова
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Ижевске 37-летнего мужчину подозревают в совершении разбойном нападении. Об этом сообщает УМВД России по Ижевску.

Ижевчанин задолжал деньги своему знакомому. Они встретились, но должник отдавать деньги отказывался и потребовал еще большую сумму. При этом подозреваемый угрожал ножом потерпевшему.

Потерпевший снял деньги со своего счета и отдал знакомому. Тот скрылся, а потерпевший обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ранее он был судим за грабеж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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