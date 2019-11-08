Теплосети Ижевска второй раз передадут в концессию

СЕГОДНЯ 06:49 2019-11-08T06:50:00+03:00

деньги будут вкладывать в реконструкцию сетей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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В Ижевске второй раз заключили концессионное соглашение с «Удмуртскими коммунальными системами». Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Договор заключили с 2020 по 2032 год. Планируют вложить 755 млн рублей.

-Планируется реконструкция 43 км сетей и модернизация 18 котельных. Это позволит значительно уменьшить износ сетей и снизить потери тепловой энергии на 36%. Средний возраст сетей по итогам проведенных мероприятий снизится с 24 до 8 лет, - говорится в сообщении.

По условиям первого концессионного соглашения УКС выделяет 500 млн рублей на ремонт сетей ежегодно. Оно продлится до 2032 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU