2019-11-08T06:50:00+03:00
Общество

Теплосети Ижевска второй раз передадут в концессию

Планируется вложить 755 млн рублей
Анастасия Захарова
Поделиться:
деньги будут вкладывать в реконструкцию сетейденьги будут вкладывать в реконструкцию сетейФото: Сергей ГРАЧЕВ
Изменить размер текста:

В Ижевске второй раз заключили концессионное соглашение с «Удмуртскими коммунальными системами». Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Договор заключили с 2020 по 2032 год. Планируют вложить 755 млн рублей.

-Планируется реконструкция 43 км сетей и модернизация 18 котельных. Это позволит значительно уменьшить износ сетей и снизить потери тепловой энергии на 36%. Средний возраст сетей по итогам проведенных мероприятий снизится с 24 до 8 лет, - говорится в сообщении.

По условиям первого концессионного соглашения УКС выделяет 500 млн рублей на ремонт сетей ежегодно. Оно продлится до 2032 года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Как ижевчанам бороться с метеозависимостью?

39 лифтов заменят в Ижевске с помощью бюджета

Очередную «наливайку» закрыли в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ Ижевска»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24