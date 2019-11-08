2019-11-08T07:36:17+03:00
Происшествия

Уголовное дело возбудили в Удмуртии за невыплату кредита

Подозреваемый был ранее судим за кражу
Анастасия Захарова
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Мужчина находился в розыскеМужчина находился в розыскеФото: Константин ИВШИН
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В Удмуртии задержали мужчину, который взял кредит в банке и не вносил платежи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

23-летний житель села Киясово оформил кредит в Ижевске. Он предоставил банку ложные сведения о месте работы и зарплате. При этом он не внес ни одного ежемесячного платежа. Через несколько месяцев банк обратился в полицию.

Ранее подозреваемый был судим за кражу и находился в розыске. Сейчас он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ст.159.1 УК РФ – «мошенничество в сфере кредитования».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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