Уголовное дело возбудили в Удмуртии за невыплату кредита
В Удмуртии задержали мужчину, который взял кредит в банке и не вносил платежи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
23-летний житель села Киясово оформил кредит в Ижевске. Он предоставил банку ложные сведения о месте работы и зарплате. При этом он не внес ни одного ежемесячного платежа. Через несколько месяцев банк обратился в полицию.
Ранее подозреваемый был судим за кражу и находился в розыске. Сейчас он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ст.159.1 УК РФ – «мошенничество в сфере кредитования».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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