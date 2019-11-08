Судимый шесть раз за кражу житель Удмуртии снова оказался за решеткой
В Удмуртии осудили рецидивиста, который был шесть раз судим за кражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что мужчина, убедился, что у гаража нет охраны, проник внутрь и похитил сварочный аппарат. Спустя девять месяцев, отбывая наказание за совершенные ранее преступления, он написал явку с повинной, - сообщает ведомство.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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