Судимый шесть раз за кражу житель Удмуртии снова оказался за решеткой

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-08T09:01:20+03:00

Он сам написал явку с повинной

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В Удмуртии осудили рецидивиста, который был шесть раз судим за кражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что мужчина, убедился, что у гаража нет охраны, проник внутрь и похитил сварочный аппарат. Спустя девять месяцев, отбывая наказание за совершенные ранее преступления, он написал явку с повинной, - сообщает ведомство.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU