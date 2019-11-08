Подозреваемого в поджоге ларька задержали в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-08T09:45:30+03:00

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В Ижевске полицейские задержали подозреваемого в поджоге ларька. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- 7 ноября около 05:00 в полицию поступило сообщение о возгорании торгового ларька на улице Холмогорова. Предположительная причина возгорания – поджог. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый местный житель, - сообщает ведомство.

Ущерб составил 265 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU