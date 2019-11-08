2019-11-08T12:22:48+03:00
Общество

17-летнего подростка разыскивают в Ижевске

Он вышел из дома 5 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Ижевске разыскивают 17-летнего местного жителя. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

5 ноября в 08:00 подросток вышел из дома по улице Баранова, он должен был прийти в «Центр образования №17» по адресу: улица Карла Маркса, 75. Больше о его местонахождении нет информации.

Был одет в серую куртку, синюю толстовку и темные брюки.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71) либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

ОБНОВЛЕНИЕ: мальчика нашли сотрудники полиции - жив.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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