17-летнего подростка разыскивают в Ижевске
В Ижевске разыскивают 17-летнего местного жителя. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».
5 ноября в 08:00 подросток вышел из дома по улице Баранова, он должен был прийти в «Центр образования №17» по адресу: улица Карла Маркса, 75. Больше о его местонахождении нет информации.
Был одет в серую куртку, синюю толстовку и темные брюки.
Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71) либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).
ОБНОВЛЕНИЕ: мальчика нашли сотрудники полиции - жив.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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