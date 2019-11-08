Финалист Всероссийского конкурса «Народный участковый»-2019 из Удмуртии рассказал об участии в конкурсе
8 ноября, в пятницу, в эфире на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) участковый Виталий Миролюбов рассказал об участии во Всероссийском конкурсе «Народный участковый» - 2019.
Для чего Виталий решил участвовать в конкурсе, как ему удалось выиграть республиканский этап конкурса. Также участковый рассказал, сколько жителей живет на его участке и с какими необычными просьбами обращались ижевчане.
Ижевский участковый с мирной фамилией Миролюбов участвует во Всероссийском конкурсе "Народный участковый"
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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