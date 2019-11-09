Новые площадки для сдачи норм ГТО откроют в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:39 2019-11-09T07:39:31+03:00

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Новые площадки для сдачи норм ГТО установят в Ижевске в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба городской администрации

Так, подобные площадки уже появились на территории школы №77 (ул. Союзная, 59), у Дворца спорта (ул. Советская, 35) и около клуба «Юный баскетболист» (ул. Баранова, 81), в спортивном комплексе КССШОР (ул.Кооперативная, 9). Сегодня, 9 ноября, откроют площадку ГТО в Комплексной специализированной спортивной школе олимпийского резерва. 15 ноября она откроется у спорткомплекса у школы №77. 16 ноября - во Дворце спорта и в клубе «Юный баскетболист».

Фото: пресс-служба городской администрации

Отметим, что комплекс для выполнения норм ГТО состоит из 24 объектов, включающих в себя две горизонтальные гимнастические скамьи, две мишени, помост для выполнения испытания «Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу», тренажер «Гиперэкстензия», тренажер «Гребная тяга», тренажер «Жим лежа», тренажер «Жим от плеч», тренажер «Скамья для пресса», тренажер «Приседания/шаги», большие брусья воркаут с упорами для отжиманий, два рукохода, шведская стенка, три турника, камни для подтягивания, два тренажера, информационный стенд.

Фото: пресс-служба городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU