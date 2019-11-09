Администрация Ижевска: подрядчик засыплет щебнем дорогу у школы № 20
Жители улицы Леваневского пожаловались на дороги, которые, по их мнению, разбила техника во время строительства нового здания школы № 20.
– Дорожное покрытие убили в хлам, резиновые сапоги, если только по пупок натягивать. Письма написаны в администрации района и города. В них сроки восстановления до 31 октября. По факту, в лицо сказали, так все и было и ничего делать не будут, - рассказала местная жительница Айгуль.
Фото: Айгуль Г.
В пресс-службе администрации Ижевска «Комсомольской правде» сообщили, что в ближайшее время подрядчик по строительству школы в ближайшее время защебенит ул. Леваневского (от перекрестка с ул. Планерная до входа в детсад, граничащий со школой). По данным ведомства, дорогу размыло из-за обильных осадков.
– Срок исполнения до 15.11.2019 г. На других участках дорог вокруг школы также будет проведено временное благоустройство территории силами подрядчика, отвечающего за содержание территории района, - рассказали в муниципалитете.
Напомним, школу №20 в Ижевске снесли в 2017 году. Сейчас на этом месте идёт строительство нового здания, в котором смогут учиться 825 ребят. Сдать объект планируют весной 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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