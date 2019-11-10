В Ижевске празднуют столетие со дня рождения Михаила Калашникова

СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-10T13:18:03+03:00

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В Ижевске 10 ноября, в воскресенье, проходят праздничные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба города.

В 8:45 в Михаило-Архангельском кафедральном соборе состоялось торжественное богослужение. В 11:00 в Сквере у Вечного огня у возложили цветы к бюсту Калашникова.

Также в этот же день в музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия Калашникова открылась экспозиция «Калашников. Траектория судьбы».

В 14:00 в Государственном театре оперы и балета имени Чайковского начнется торжественное праздничное мероприятие.

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ИСТОЧНИК KP.RU