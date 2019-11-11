Выездная вакцинация пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-11T11:09:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске будет работать выездной пункт вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

- 13 и 15 ноября выездной пункт будет работать на эко-рынке «Помидор» (ул. Карла Либкнехта, 10) с 16:00 до 19:00. При себе иметь паспорт и полис, - говорится в сообщении.

Также прививку можно поставить бесплатно по месту прикрепления, а также вакцинация взрослого населения против гриппа организуется на выездных пунктах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Вакцины от гриппа для детей поступили в Удмуртию. Где можно поставить прививку и что для этого нужно.

- Какие штаммы гриппа ожидаются в Удмуртии и какие прививки нужно ставить детям и взрослым.

- Где поставить прививку? Когда нужно прививаться? И платно ли это? «Комсомолка» отвечает на 5 самых популярных вопросов о вакцинации в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU