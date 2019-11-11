2019-11-11T11:09:41+03:00
Здоровье

Выездная вакцинация пройдет в Ижевске

Жители смогут поставить прививку от гриппа 13 и 15 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске будет работать выездной пункт вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

- 13 и 15 ноября выездной пункт будет работать на эко-рынке «Помидор» (ул. Карла Либкнехта, 10) с 16:00 до 19:00. При себе иметь паспорт и полис, - говорится в сообщении.

Также прививку можно поставить бесплатно по месту прикрепления, а также вакцинация взрослого населения против гриппа организуется на выездных пунктах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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