Выездная вакцинация пройдет в Ижевске
В Ижевске будет работать выездной пункт вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.
- 13 и 15 ноября выездной пункт будет работать на эко-рынке «Помидор» (ул. Карла Либкнехта, 10) с 16:00 до 19:00. При себе иметь паспорт и полис, - говорится в сообщении.
Также прививку можно поставить бесплатно по месту прикрепления, а также вакцинация взрослого населения против гриппа организуется на выездных пунктах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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