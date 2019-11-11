Чемпионка мира Алина Загитова после завершения спортивной карьеры планирует открыть японский ресторан
Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что планирует делать после завершения спортивной карьеры. Видео интервью появилось на фан-странице девушки, где Алина рассказывает о том, что мечтает открыть японский ресторан.
- Пока что я езжу по Японии, смотрю, как все устроено в японских ресторанах. Но сейчас у меня на первом плане стоит фигурное катание, а это уже будет после спорта, я думаю. Суп рамен очень вкусный для меня, но без свинины или говядины. Мне специально делают с курицей, потому что я всегда прошу именно с курицей. Поэтому сейчас, на данный момент, это мое любимое блюдо из Японии, - рассказала фигуристка.
Напомним, Алина Загитова выступила на этапе Гран-при во Франции. Смотрим и наслаждаемся выступлением.
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Алина Загитова новый показательный номер на этапе Гран-при во Франции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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