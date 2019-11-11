Чемпионка мира Алина Загитова после завершения спортивной карьеры планирует открыть японский ресторан

СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-11T16:33:13+03:00

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Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что планирует делать после завершения спортивной карьеры. Видео интервью появилось на фан-странице девушки, где Алина рассказывает о том, что мечтает открыть японский ресторан.

- Пока что я езжу по Японии, смотрю, как все устроено в японских ресторанах. Но сейчас у меня на первом плане стоит фигурное катание, а это уже будет после спорта, я думаю. Суп рамен очень вкусный для меня, но без свинины или говядины. Мне специально делают с курицей, потому что я всегда прошу именно с курицей. Поэтому сейчас, на данный момент, это мое любимое блюдо из Японии, - рассказала фигуристка.

Напомним, Алина Загитова выступила на этапе Гран-при во Франции. Смотрим и наслаждаемся выступлением.

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Алина Загитова новый показательный номер на этапе Гран-при во Франции.

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ИСТОЧНИК KP.RU