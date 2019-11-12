2019-11-12T07:14:05+03:00
Общество

За восемь лет в Удмуртии сократилось количество врачей

Всего по России численность врачей сократилась на 6%
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии за последние восемь лет сократилось количество врачей, без учета аспирантов, ординаторов и интернов на 15%. Об этом сообщает РБК.

- Больше всего сократилось число хирургов (на 19%), терапевтов (17%), стоматологов-терапевтов (16%), педиатров (11%), врачей лабораторий (11%), акушеров-гинекологов (7%). При этом врачей УЗИ стало больше на 25%, рентгенологов на 10%, анестезиологов на 9%, - говорится в сообщении.

За указанный период по России самые значительные сокращения врачей отмечаются в Москве, Томской области, Забайкалье, Ярославской и Ивановской областях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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