13-летнего подростка из Удмуртии нашли
В Удмуртии нашли пропавшего 13-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республики.
- Следователями совместно с полицейскими установлено местонахождение 13-летнего жителя поселка Игра, который пропал 10 ноября, - сообщает ведомство.
Установлено, что каких-либо противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Проверка по факту его безвестного исчезновения продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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