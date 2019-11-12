13-летнего подростка из Удмуртии нашли

СЕГОДНЯ 14:22 2019-11-12T14:22:12+03:00

Сейчас проводится проверка по факту его исчезновения

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В Удмуртии нашли пропавшего 13-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республики.

- Следователями совместно с полицейскими установлено местонахождение 13-летнего жителя поселка Игра, который пропал 10 ноября, - сообщает ведомство.

Установлено, что каких-либо противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Проверка по факту его безвестного исчезновения продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU