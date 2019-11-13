Трамваи не едут: утром в Ижевске случился трамвайный коллапс

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-13T09:32:30+03:00

Движение остановилось почти по всем маршрутам

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13 ноября, утром, были перебои в движении трамваев почти по всем маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Так, в 08:10 не было движения трамваев №№ 1, 4, 7, 10 в сторону городка Металлургов. Причиной явилась техническая неисправность трамвайного пути.

Чуть позже в 09:09 движение трамваев №№ 2, 5, 7, 8, 9 в сторону мкрн Буммаш остановилось из-за ДТП на перекрестке улиц Серова и 10 лет Октября.

Фото: Алексей Серебренников

На данный момент все неисправности устранены, движение всех маршрутов восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU