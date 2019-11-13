Трамваи не едут: утром в Ижевске случился трамвайный коллапс
13 ноября, утром, были перебои в движении трамваев почти по всем маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Так, в 08:10 не было движения трамваев №№ 1, 4, 7, 10 в сторону городка Металлургов. Причиной явилась техническая неисправность трамвайного пути.
Чуть позже в 09:09 движение трамваев №№ 2, 5, 7, 8, 9 в сторону мкрн Буммаш остановилось из-за ДТП на перекрестке улиц Серова и 10 лет Октября.
Фото: Алексей Серебренников
На данный момент все неисправности устранены, движение всех маршрутов восстановлено.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Из-за чего курсант военного училища из Удмуртии скончался в Тюмени.
- Неутешительная статистика... Жители Удмуртии лишились более 6,5 млн рублей. И это только в ноябре.
- Умница! Алина Загитова стала «Спортсменкой года» по версии журнала Glamour.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»