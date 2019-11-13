2019-11-13T09:32:30+03:00
Общество

Трамваи не едут: утром в Ижевске случился трамвайный коллапс

Движение остановилось почти по всем маршрутам
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

13 ноября, утром, были перебои в движении трамваев почти по всем маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Так, в 08:10 не было движения трамваев №№ 1, 4, 7, 10 в сторону городка Металлургов. Причиной явилась техническая неисправность трамвайного пути.

Чуть позже в 09:09 движение трамваев №№ 2, 5, 7, 8, 9 в сторону мкрн Буммаш остановилось из-за ДТП на перекрестке улиц Серова и 10 лет Октября.

Фото: Алексей Серебренников

Фото: Алексей Серебренников

На данный момент все неисправности устранены, движение всех маршрутов восстановлено.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Из-за чего курсант военного училища из Удмуртии скончался в Тюмени.

- Неутешительная статистика... Жители Удмуртии лишились более 6,5 млн рублей. И это только в ноябре.

- Умница! Алина Загитова стала «Спортсменкой года» по версии журнала Glamour.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Избежавшего смертной казни жителя Удмуртии осудили за растление 7-летней девочки
Курсант училища из Удмуртии скончался в Тюмени
Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2
Жители Удмуртии лишились более 6,5 млн рублей в ноябре
Скрылся с места ДТП: на трассе в Удмуртии перевернулся грузовик
Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова стала «Спортсменкой года»
На улицах Ижевска устраняют последствия гололеда
Парфюмер из Ижевска: «Правильно выбранный аромат делает женщину счастливой»
Ижевчанин подозревается в нападении на врача скорой помощи
«Русский самородок»: Первый канал показал документальный фильм к 100-летию Калашникова
Сотрудник колонии-поселения в Удмуртии спас человека из горящего дома
«Они используют лазейки»: как закрыть «наливайку» в Ижевске
13-летнего подростка из Удмуртии нашли
Фигуристка Елизавета Туктамышева: «Как спортсмен я не могу предъявлять претензии судьям»
За девять месяцев 2019 года в Удмуртии в ДТП погибло 144 человека
«Жители не дорожат благоустройством»: в частном секторе Ижевска начали отсыпать дороги щебнем
«Один погиб, четверо в больнице»: страшное ДТП произошло в Удмуртии
В ЖК «Радужный» в Ижевске начались работы
Хотела снять порчу: пенсионерка из Удмуртии отдала мошенникам 30 тысяч рублей
13-летнего подростка разыскивают в Удмуртии
Бывшему сотруднику полиции, который насмерть сбил велосипедиста, в Ижевске вынесли приговор
Пробки 7 баллов и гололед: как автомобилисты Ижевска переживают непогоду
За восемь лет в Удмуртии сократилось количество врачей
«Мерседес-Бенц» отобрали у ижевчанина за долги
Активисты ОНФ проверили в Ижевске дорогу до школ №56 и №9