Мужчина получил смертельную травму на нефтедобывающей скважине в Удмуртии
В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели работника в результате производственной травмы.
- 12 ноября в 17:00 у деревни Степное Сарапульского района при производстве аварийно-ремонтных работ на буровой нефтедобывающей скважине оторвалась металлическая труба и ударила 58-летнего мастера. От полученных травм мужчина скончался на месте, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются работники и руководство организации, исследуется документация, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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