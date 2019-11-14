Мужчина получил смертельную травму на нефтедобывающей скважине в Удмуртии

14 Нояб. 11:25 2019-11-14T11:59:51+03:00

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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели работника в результате производственной травмы.

- 12 ноября в 17:00 у деревни Степное Сарапульского района при производстве аварийно-ремонтных работ на буровой нефтедобывающей скважине оторвалась металлическая труба и ударила 58-летнего мастера. От полученных травм мужчина скончался на месте, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются работники и руководство организации, исследуется документация, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU