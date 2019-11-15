2019-11-15T12:11:40+03:00
Общество

Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о давлении перед стартами и вдохновении

Не так давно журнал Glamour* объявил Загитову спортсменкой года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/azagitova/Фото: instagram.com/azagitova/
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью журналу Glamour рассказала о давлении перед стартами, вдохновении и своем долге.

- Морально тяжело выходить на старт, когда от тебя ждут только победы, но я представляю Россию на международных соревнованиях - и это большая честь и ответственность для меня. Также считаю своим долгом перед тренерами показать свой максимум, ведь именно они вкладываются в меня, работают с утра до ночи. И перед болельщиками тоже - они мой источник вдохновения, - рассказала чемпионка.

Алина стала «Женщиной года» в категории «Спортсменка года» по версии журнала Glamour (подробнее).

Напомним, спортсменка примет участие в японском этапе Гран-при, который будет проходить в период с 22 по 24 ноября.

*Гламур

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Алина спортсменка года GLAMOUR 2019.11.12.Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice

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ИСТОЧНИК KP.RU

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