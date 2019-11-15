2019-11-15T16:48:43+03:00
Общество

Плюс один выходной: в Удмуртии предложили сделать День оружейника нерабочим днем

Праздник отмечают ежегодно 19 сентября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Удмуртии предложили сделать День оружейника региональным праздником и, соответственно, нерабочим днем. Предложение высказал председатель Федерации профсоюзов республики Сергей Шерстобит на рабочей встрече с властями республики.

Сергея Шерстобита отметил, что в соседних республиках – Башкортостане и Татарстане есть несколько региональных праздничных дней.

Напомним, День оружейника отмечают с 2012 года ежегодно 19 сентября. Дату выбрали в честь дня почитания православной церковью архангела Михаила — покровителя небесного воинства

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ИСТОЧНИК KP.RU

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