Плюс один выходной: в Удмуртии предложили сделать День оружейника нерабочим днем
В Удмуртии предложили сделать День оружейника региональным праздником и, соответственно, нерабочим днем. Предложение высказал председатель Федерации профсоюзов республики Сергей Шерстобит на рабочей встрече с властями республики.
Сергея Шерстобита отметил, что в соседних республиках – Башкортостане и Татарстане есть несколько региональных праздничных дней.
Напомним, День оружейника отмечают с 2012 года ежегодно 19 сентября. Дату выбрали в честь дня почитания православной церковью архангела Михаила — покровителя небесного воинства
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ИСТОЧНИК KP.RU
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