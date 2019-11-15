Плюс один выходной: в Удмуртии предложили сделать День оружейника нерабочим днем

15 Нояб. 16:48 2019-11-15T16:48:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии предложили сделать День оружейника региональным праздником и, соответственно, нерабочим днем. Предложение высказал председатель Федерации профсоюзов республики Сергей Шерстобит на рабочей встрече с властями республики.

Сергея Шерстобита отметил, что в соседних республиках – Башкортостане и Татарстане есть несколько региональных праздничных дней.

Напомним, День оружейника отмечают с 2012 года ежегодно 19 сентября. Дату выбрали в честь дня почитания православной церковью архангела Михаила — покровителя небесного воинства

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- «С праздником вас, дорогие ижевцы!»: Командир авиагруппы «Соколы России» поздравил всех с Днем оружейника.

- 19 сентября Владимир Путин прилетел в Ижевск - он посетил наш город в рамках празднования Дня оружейника. Где он побывал, с кем встретился и о чем рассказал? «Комсомолка» собрала полный отчет.

- Ко Дню оружейника мы решили вспомнить, какие инновации разработали в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU