В Москве задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве в Ижевске
В Москве задержали 50-летнюю женщину, которая находилась в федеральном розыске по подозрению в крупном мошенничестве. Сейчас она находится в Ижевске в изоляторе временного содержания.
Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в 2015 году подозреваемая купила в кредит автомобиль за 1 миллион 600 тысяч рублей. До полного погашения кредита автомобиль находился в залоге у банка. Уже в августе 2017 года, не погасив долг перед банком, женщина продала машину 32-летнему ижевчанину за 970 тысяч рублей.
При продаже женщина показала копию паспорта транспортного средства, оригинал документа находился в банке. О том, что кредит за автомобиль полностью не погашен, она покупателю не сообщила. Задолженность не погасила и больше платежи по кредиту не производила.
Через несколько месяцев автомобиль, фактически находившийся в залоге у банка, у ижевчанина изъяли. Тогда мужчина обратился в полицию.
Сейчас по факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба, возбудили уголовное дело. Максимальное наказание за данное преступление – до шести лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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