Более 45 млн рублей получит Удмуртия на обучение предпенсионеров
Порядка 45 миллионов рублей Удмуртии получит Удмуртия на профессиональную подготовку и повышение квалификации людей предпенсионного возраста.
Сегодня желающие обучаются финансовым основам, информационным технологиям. Курсы направлены на то, чтобы люди четко ориентировались в финансовых предложениях.
Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики республики, на 13 ноября заключены контракты на обучение, переквалификацию 1200 жителей. Разработаны программы повышения квалификации для разных категорий специалистов.
- Пройти переподготовку можно двумя способами – самостоятельно обратиться в центр занятости населения или получить направление на обучение от работодателя, - сообщила министр соцполитики Удмуртии Татьяна Чуракова.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Новые дорожные знаки появятся в городке Металлургов в Ижевске.
- С 18 ноября в лесах Удмуртии начнется патрулирование.
- Автограф Михаила Калашникова продают в Ижевске за 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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