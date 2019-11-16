2019-11-16T16:41:08+03:00
Общество

Более 45 млн рублей получит Удмуртия на обучение предпенсионеров

Деньги поступят в 2020 году
Наталья Сорокина
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Фото: минсоцполитики УдмуртииФото: минсоцполитики Удмуртии
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Порядка 45 миллионов рублей Удмуртии получит Удмуртия на профессиональную подготовку и повышение квалификации людей предпенсионного возраста.

Сегодня желающие обучаются финансовым основам, информационным технологиям. Курсы направлены на то, чтобы люди четко ориентировались в финансовых предложениях.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики республики, на 13 ноября заключены контракты на обучение, переквалификацию 1200 жителей. Разработаны программы повышения квалификации для разных категорий специалистов.

- Пройти переподготовку можно двумя способами – самостоятельно обратиться в центр занятости населения или получить направление на обучение от работодателя, - сообщила министр соцполитики Удмуртии Татьяна Чуракова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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