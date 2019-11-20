Жители Удмуртии похитили 646 кг зерна и обменяли его на спиртное

СЕГОДНЯ 09:00 2019-11-20T11:25:22+03:00

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В Удмуртии было рассмотрено в суде уголовное дело в отношении двух жителей Малопургинского района, которых обвиняли в хищении зерна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что в период весенних полевых работ мужчины похитили 646 килограммов зерна, которое впоследствии обменивали на спиртное, - сообщает ведомство.

Подсудимые признали вину в полном объеме. Суд назначил каждому нарушителю с учетом возмещения причиненного ущерба наказание в виде обязательных работ на 200 и 220 ч.

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ИСТОЧНИК KP.RU