2019-11-20T13:29:49+03:00
Происшествия

Водитель в Удмуртии насмерть сбил пешехода

ДТП произошло 19 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Удмуртии на первом километре от автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от М7 Волга» водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 42-летний водитель машины «Шевроле-Нива» сбил 73-летнего пешехода, который шел по проезжей части, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пенсионер скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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