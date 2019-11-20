Водитель в Удмуртии насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-20T13:29:49+03:00

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В Удмуртии на первом километре от автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от М7 Волга» водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 42-летний водитель машины «Шевроле-Нива» сбил 73-летнего пешехода, который шел по проезжей части, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пенсионер скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU