Автобус сгорел на стоянке в Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:50 2019-11-21T08:39:16+03:00

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В Глазове (Удмуртия) произошло возгорание автобуса. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 20 ноября около 17:40 загорелся автобус ПАЗ, по предварительным данным транспорт находился в неподвижном состоянии. Пассажиров не было, в результате происшествия никто не пострадал, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

На данный момент по факту возгорания проводится расследование. Также отмечается, что компания-перевозчик и автобус имеют всю документацию для перевозки пассажиров и о прохождении техосмотра.

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ИСТОЧНИК KP.RU