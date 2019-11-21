2019-11-21T08:39:16+03:00
Происшествия

Автобус сгорел на стоянке в Удмуртии

Возгорание произошло 20 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Глазове (Удмуртия) произошло возгорание автобуса. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 20 ноября около 17:40 загорелся автобус ПАЗ, по предварительным данным транспорт находился в неподвижном состоянии. Пассажиров не было, в результате происшествия никто не пострадал, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

На данный момент по факту возгорания проводится расследование. Также отмечается, что компания-перевозчик и автобус имеют всю документацию для перевозки пассажиров и о прохождении техосмотра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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