Автобус сгорел на стоянке в Удмуртии
В Глазове (Удмуртия) произошло возгорание автобуса. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 20 ноября около 17:40 загорелся автобус ПАЗ, по предварительным данным транспорт находился в неподвижном состоянии. Пассажиров не было, в результате происшествия никто не пострадал, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
На данный момент по факту возгорания проводится расследование. Также отмечается, что компания-перевозчик и автобус имеют всю документацию для перевозки пассажиров и о прохождении техосмотра.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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