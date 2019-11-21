2019-11-21T10:36:44+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на этапе Гран-при в Японии

Соревнования пройдут с 22 по 24 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/azagitovaФото: instagram.com/azagitova
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит на этапе Гран-при в японском городе Саппоро.

Соревнования пройдут с 22 по 24 ноября. В пятницу, 22 ноября, фигуристки покажут короткую программу с 11:55 до 13:29. 23 ноября, в субботу, девушки будут соревноваться в произвольной программе с 11:55 до 13:40. 24 ноября, в воскресенье, после оглашения результатов пройдут показательные выступления с 07:00 до 10:00.

Этот этап станет последним перед финалом Гран-при, после соревнований станет понятно, кто будет бороться за победу.

Напомним, Алина Загитова и ее собака Масару снимутся в нескольких эпизодах художественного фильма. Когда он выйдет на экраны и о чем он будет?

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Чемпионка мира Алина Загитова выступит на Гран-при по фигурному катанию в Японии .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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