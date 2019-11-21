14-летнюю девочку разыскивают в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-21T14:15:17+03:00

Она ушла из дома 20 ноября в 12:00

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В Ижевске разыскивают 14-летнюю Годун Карину Сергеевну. Она ушла из дома по адресу: улица Барышникова, 67 20 ноября около 12:00. Об этом сообщает пресс-служба следственное управление СК России по Удмуртии.

Приметы: рост 157 см, телосложение среднее ближе к худощавому, волосы светло-русые, прямые, стрижка средняя, глаза голубые, брови светлые, овальное лицо, губы средние, нос небольшой, на левой руке татуировка знака бесконечность.

Всем, кто располагает информацией о разыскиваемой или ее местонахождении, сообщить данную информацию по телефонам: 8(3412) 40-87-41, 8(3412) 40-86-76, либо по адресу: г. Ижевск, ул. Ворошилова, 24 (Следственный отдел по Устиновскому району г. Ижевска СУ СК России по республике).

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ИСТОЧНИК KP.RU