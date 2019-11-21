У предпринимателя из Ижевска изъята крупная партия наркотиков
В Ижевске у предпринимателя изъяли крупную партию наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Мужчину задержали при попытке сбыта запрещенных веществ. В тайниках в лесопосадке около СНТ полицейские обнаружили несколько свертков с веществами. При обыске квартиры подозреваемого были обнаружены электронные весы, упаковочный материал и свертки с наркотиками общей массой 190 граммов, - сообщает ведомство.
По фактам покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере возбуждены уголовные дела. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. На данный момент мужчина находится под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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