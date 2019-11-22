2019-11-22T11:26:45+03:00
Общество

Пропавшую 16-летнюю девочку разыскивают в Ижевске

Она ушла из дома 19 ноября
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба СУ СК России по УдмуртииФото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске разыскивают 16-летнюю пропавшую Перевозчикову Алену Владимировну. Девочка ушла 19 ноября вечером из дома по адресу: улица Ворошилова, 56. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Приметы: рост 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы крашеные черные, стрижка каре, глаза коричневые, брови темные, овальное лицо, губы средние, нос обычный. Особых примет нет.

Всем, кто располагает информацией о разыскиваемой или ее местонахождении, сообщить данную информацию по телефонам: 8(3412) 40-87-41, 8(3412) 40-86-76, либо по адресу: г. Ижевск, ул. Ворошилова, 24.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Хоккеисты «Ижстали» одержали победу в Рязани.

- По факту невыплаты зарплаты работнику в Ижевске возбудили уголовное дело.

- Как выбрать качественный сладкий новогодний подарок.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алина Загитова четвертая после короткой программы на этапе Гран-при в Японии
Очередной ларек снесли в Ижевске
Столкнулись три машины: в ДТП на трассе Удмуртии погиб человек
Величина прожиточного минимума в Удмуртии снизилась
Экстренная служба «112» начнет работать в полную силу 20 декабря
Как жителям Удмуртии выбрать качественный сладкий подарок на Новый год
По факту невыплаты зарплаты работнику в Ижевске возбудили уголовное дело
Хоккеисты «Ижстали» одержали победу в Рязани
Первая модельная библиотека открылась в Ижевске
Стоимость медкомиссии для получения водительских прав в Ижевске не повысят до июля
«Я не люблю когда обо мне много разговаривают…»: ижевчанка Алина Загитова дала откровенное интервью
Ижевчанка на проекте «Танцы» на ТНТ учит Татьяну Денисову танцевать крамп
У ижевчанки с кредитной карты похитили более 100 тысяч рублей
«Не шумите, медведи спят»: косолапые в зоопарке Удмуртии уснули на зиму
Из-за строительства теплотрассы на одном из участков Ижевска закроют движение
Для разгрузки очереди в наркодиспансере Удмуртии продлят режим работы
Четверо ижевчан остались без машин из-за долгов
У предпринимателя из Ижевска изъята крупная партия наркотиков
14-летнюю девочку разыскивают в Ижевске
Не справился с управлением: в Удмуртии столкнулись две машины
«Интерес подостыл»: глава Ижевска рассказал о мнении горожан об «умных» остановках