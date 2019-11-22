Пропавшую 16-летнюю девочку разыскивают в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-22T11:26:45+03:00

Она ушла из дома 19 ноября

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В Ижевске разыскивают 16-летнюю пропавшую Перевозчикову Алену Владимировну. Девочка ушла 19 ноября вечером из дома по адресу: улица Ворошилова, 56. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Приметы: рост 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы крашеные черные, стрижка каре, глаза коричневые, брови темные, овальное лицо, губы средние, нос обычный. Особых примет нет.

Всем, кто располагает информацией о разыскиваемой или ее местонахождении, сообщить данную информацию по телефонам: 8(3412) 40-87-41, 8(3412) 40-86-76, либо по адресу: г. Ижевск, ул. Ворошилова, 24.

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ИСТОЧНИК KP.RU