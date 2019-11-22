2019-11-22T14:53:23+03:00
Общество

Более 20 точек продажи ёлок появится в Удмуртии перед праздниками

Уже сейчас задерживают за незаконно срубленные ёлки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Минприроды УдмуртииФото: пресс-служба Минприроды Удмуртии
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В Удмуртии перед Новым годом появится более 20 точек продажи главного символа праздника – ёлок. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Так, точки продажи появятся в Воткинске, в поселке Кез, в Дебесах, в Шаркане, в Глазове, в селе Юкаменское, в селе Красногорье, в Ижевске, в Сарапуле, в селе Яган, в селе Киясово, в Можге, в Грахово, в Кизнере, Селтах, в Якшур-Бодье, в Игре, в селе Сюмси, в Уве, Вавоже. Точные адреса точек можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в лесах Удмуртии начали ловить за срубленные ёлки. В какой период проведут рейды, и сколько придется заплатить, если вас поймают с символом праздника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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