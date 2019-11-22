2019-11-22T14:29:20+03:00
Спорт

«Не хватило адреналина»: Алина Загитова четвертая после короткой программы на этапе Гран-при в Японии

Произвольную программу девушки представят 23 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Чемпионка мира Алина Загитова занимает четвертое промежуточное место после короткой программы на этапе Гран-при в японском городе Саппоро.

Судьи поставили спортсменке 66,84 балла, она исполнила короткую программу под композицию Me Voy Ясмин Леви.

- Постараюсь показать чистый прокат в произвольной программе, я была слишком спокойна, и это спокойствие мне помешало, адреналина не хватило. У меня были такие прокаты в олимпийский сезон, когда я короткую сильно проваливала. Так что у меня есть опыт, как настраиваться перед произвольной. Меня не сбил рекорд Косторной, - сказала Загитова в интервью ТАСС.

Напомним, этот этап последний в серии Гран-при, после произвольной программы, которую девушки представят 23 ноября, станет ясно, кто выйдет в финал турнира.

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Короткая программа Алины Загитовой на этапе Гран-При в Японии 2019.11.22.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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