«Не хватило адреналина»: Алина Загитова четвертая после короткой программы на этапе Гран-при в Японии
Чемпионка мира Алина Загитова занимает четвертое промежуточное место после короткой программы на этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Судьи поставили спортсменке 66,84 балла, она исполнила короткую программу под композицию Me Voy Ясмин Леви.
- Постараюсь показать чистый прокат в произвольной программе, я была слишком спокойна, и это спокойствие мне помешало, адреналина не хватило. У меня были такие прокаты в олимпийский сезон, когда я короткую сильно проваливала. Так что у меня есть опыт, как настраиваться перед произвольной. Меня не сбил рекорд Косторной, - сказала Загитова в интервью ТАСС.
Напомним, этот этап последний в серии Гран-при, после произвольной программы, которую девушки представят 23 ноября, станет ясно, кто выйдет в финал турнира.
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Короткая программа Алины Загитовой на этапе Гран-При в Японии 2019.11.22.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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