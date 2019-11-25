Ижевчанина задержали за незаконную рубку деревьев на сумму более 2 млн рублей
В Удмуртии задержали ранее судимого 60-летнего ижевчанина по подозрению в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что мужчина рубил деревья на одном из участков Завьяловского лесничества. Не имея разрешения, он вырубил ели и сосны на соседнем участке. Деревья он планировал ввезти и продать на переработку. Груженный КамАЗ остановили полицейские на выезде из леса, - сообщает ведомство.
Ущерб, причиненный лесничеству, превысил 2 млн рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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