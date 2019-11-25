2019-11-25T15:47:08+03:00
Происшествия

Поссорившись с мужем, жительница Ижевска, закидала камнями его машину

Ущерб составил 62 тысячи рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы, которая обвиняется в умышленном повреждении имущества.

- Установлено, в июле 2019 года вечером на автостоянке между поссорились мужчина и женщина. В ходе конфликта женщина несколько раз ударила камнем по машине, которая принадлежала мужчине, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Ущерб составил 62 тысячи рублей, в рамках расследования уголовного дела обвиняемая признала вину в содеянном. Дело направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь девушке грозит наказание до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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