Ижевчанка потеряла крупную сумму, заказав товар в интернете
В Ижевске женщина отдала мошенникам 17500 рублей, когда заказала в интернете прибор для измерения сахара своему ребенку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.
-На одном из интернет-сайтов она нашла объявление о продаже необходимого ей аппарата. В последующем женщина перечислила деньги на указанный в объявлении счет, однако заказанный прибор до сих пор не получила, - говорится в сообщении.
Ущерб составил более 17500 рублей. Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ («Мошенничество»).
МВД напоминает, что если вы покупаете что-то в интернете, предоплачивать или полностью оплачивать товар стоит только после личной встречи с продавцом или после заключения договора купли-продажи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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