Ижевчанка потеряла крупную сумму, заказав товар в интернете

СЕГОДНЯ 05:57 2019-11-26T05:57:12+03:00

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В Ижевске женщина отдала мошенникам 17500 рублей, когда заказала в интернете прибор для измерения сахара своему ребенку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

-На одном из интернет-сайтов она нашла объявление о продаже необходимого ей аппарата. В последующем женщина перечислила деньги на указанный в объявлении счет, однако заказанный прибор до сих пор не получила, - говорится в сообщении.

Ущерб составил более 17500 рублей. Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

МВД напоминает, что если вы покупаете что-то в интернете, предоплачивать или полностью оплачивать товар стоит только после личной встречи с продавцом или после заключения договора купли-продажи.

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ИСТОЧНИК KP.RU