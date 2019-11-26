2019-11-26T06:17:47+03:00
Происшествия

Два человека отравились угарным газом в Ижевске

В дымоходе не было тяги
Анастасия Захарова
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Газом отравились два человекаГазом отравились два человекаФото: Эдуард КАРИПОВ
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В Ижевске два человека отравились угарным газом в доме на ул. Ленина. Об этом сообщает «Газпром газораспределение Ижевск».

В доме не было тяги в дымоходе. Из-за этого и произошло отравление.

-В период холодов увеличивается количество несчастных случаев, связанных с отравлением продуктами сгорания газа, в том числе и со смертельным исходом. Как правило, их причиной становится нарушение потребителями правил эксплуатации газового оборудования, - говорится в сообщении.

При обнаружении запаха газа нужно позвонить по телефону 04 (с мобильного - 104). При признаках отравления угарным газом (головная боль, тяжесть в голове, тошнота, головокружение, сонливость) нужно выйти на свежий воздух и вызвать скорую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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