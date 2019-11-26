Два человека отравились угарным газом в Ижевске
В Ижевске два человека отравились угарным газом в доме на ул. Ленина. Об этом сообщает «Газпром газораспределение Ижевск».
В доме не было тяги в дымоходе. Из-за этого и произошло отравление.
-В период холодов увеличивается количество несчастных случаев, связанных с отравлением продуктами сгорания газа, в том числе и со смертельным исходом. Как правило, их причиной становится нарушение потребителями правил эксплуатации газового оборудования, - говорится в сообщении.
При обнаружении запаха газа нужно позвонить по телефону 04 (с мобильного - 104). При признаках отравления угарным газом (головная боль, тяжесть в голове, тошнота, головокружение, сонливость) нужно выйти на свежий воздух и вызвать скорую помощь.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Пришлось взламывать дверь: ижевчанин оставил соседей без газа на полгода
«124 школам Удмуртии нужен капремонт»: министр образования рассказала о текущей ситуации с ремонтом
Пенсионерка погибла при пожаре
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»