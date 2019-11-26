Сточные воды сбрасывали в Ижевский пруд

СЕГОДНЯ 06:43 2019-11-26T06:43:27+03:00

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Служба благоустройства и дорожного хозяйства (СБиДХ) Ижевска сбрасывала сточные воды в Ижевский пруд. Об этом сообщает прокуратура по Удмуртии.

-У учреждения не имеется решения о предоставлении водного объекта - Ижевского водохранилища в пользование, не проводятся работы по учёту качества сброшенных сточных вод, а также предоставление результата такого учёта в уполномоченный орган. По результатам проведенных анализов в сбрасываемых сточных водах в Ижевское водохранилище выявлены превышения содержания загрязняющих веществ, - говорится в сообщении.

Сточные воды попадали в пруд через ливневую и дренажную канализации на набережной.

Ранее прокурор уже выносил представление СБиДХ. Однако служба продолжала сбрасывать в пруд сточные воды, несмотря на отсутствие разрешительных документов. Сейчас в Первомайский районный суд направили иск с требованием прекратить загрязнять пруд. Суд удовлетворил требование, но приговор пока не вступил в законную силу.

Сейчас СБиДХ разрабатывает документы на водопользование.

Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска занимается строительством, ремонтом и содержанием дорог и инженерных конструкций. Служба в том числе занимается ремонтом и обслуживанием ливневок.

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ИСТОЧНИК KP.RU