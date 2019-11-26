Из-за ДТП нет движения трамваев №10 и №12 в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-26T12:42:06+03:00

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В Ижевске из-за ДТП остановилось движение №10 и №12 на перекрестке улиц 40 лет Победы и 10 лет Октября. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовано: № 10 маршрут: гор.Металлургов - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр - ул.Ленина - ул.Халтурина - Воткинский переулок;

№ 12 маршрут: ул.Московская - ул.К.Маркса - Центр - ул.Ленина - ул.Халтурина - Воткинский переулок.

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ИСТОЧНИК KP.RU