2019-11-26T12:42:06+03:00
Общество

Из-за ДТП нет движения трамваев №10 и №12 в Ижевске

Движение перенаправили
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске из-за ДТП остановилось движение №10 и №12 на перекрестке улиц 40 лет Победы и 10 лет Октября. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовано: № 10 маршрут: гор.Металлургов - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр - ул.Ленина - ул.Халтурина - Воткинский переулок;

№ 12 маршрут: ул.Московская - ул.К.Маркса - Центр - ул.Ленина - ул.Халтурина - Воткинский переулок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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