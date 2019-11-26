«Ей нужно отказаться от выступления в ледовых шоу»: Илья Авербух дал совет фигуристке Алине Загитовой

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-26T15:39:27+03:00

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Серебряный призер Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух дал совет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

- Для победы им недостаточно прошлогодних наборов прыжков. Мало просто поддерживать былую форму. Как воздух им нужно выучить четверные прыжки или как минимум тройной аксель. В противном случае и Алина, и Женя Медведева будут вынуждены рассчитывать лишь на ошибки соперниц. Они еще смогут рассчитывать на нечто большее. Однако для этого необходимо посвятить следующее межсезонье усилению контента. Конечно, нужно сфокусироваться на тренировках, отказаться от выступления в ледовых шоу, - поделился Илья Авербух в интервью RT.

Напомним, ранее Алина Загитова вышла в финал серии Гран-при, завоевав на этапе в Японии третье место (подробнее).

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Alina Zagitova Gala ISU GP NHK Trophy 2019.11.24.

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ИСТОЧНИК KP.RU