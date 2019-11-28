По улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске ограничат движение на два дня

СЕГОДНЯ 06:39 2019-11-28T06:39:26+03:00

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В Ижевске по улице 50 лет ВЛКСМ ограничат движение на два дня. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В связи с проведением ремонтных работ до 20:00 29 ноября движение транспорта по улице 50 лет ВЛКСМ на пересечении с улицей Фруктовой будет организовано с заужением проезжей части. С 20:00 29 ноября до 2 декабря 05:00 движение на участке будет запрещено, - говорится в сообщении.

На участке будут установлены предупреждающие дорожные знаки и ограждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU